Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu - Haberler
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Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Haberler | Güncel

- Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu Her mevsim sıcaklıkların genelde yüksek olarak seyrettiği meyve sebze diyarı Mersin'de hava sıcaklığı yüksek rakımlarda sıfırın altına düştü, kuraklık nedeniyle suyu azalan Tozlu göleti de dondu.

TARSUS, MERSİN (İHA) - - Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu

MERSİN - Her mevsim sıcaklıkların genelde yüksek olarak seyrettiği meyve sebze diyarı Mersin'de hava sıcaklığı yüksek rakımlarda sıfırın altına düştü, kuraklık nedeniyle suyu azalan Tozlu göleti de dondu. Erdemli-Ayrancı yolunda yer yer sürgün etkili olurken, bölgedeki bazı ağaçlarda da buz sarkıtları oluşması dikkat çekti.

Meteoroloji'nin Mersin için uyardığı yağışlı hava dalgası kenti terk etti ancak yüksek rakımlı ilçeler başta olmak üzere bir çok yerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Özellikle ilçelerden Gülnar ve Tarsus'un geceleri eksi 3'ü, Çamlıyayla ile Mut'un eksi 6 dereceyi göreceği belirtildi. Sahil ilçelerinden merkez Mezitli, Erdemli, Aydıncık, Anamur ve Silifke'nin merkezlerinde hava sıcaklığının en düşük 3 dereceyi görmesinin beklendiği ancak bin rakım üstü bölgelerinin ise eksi 3 ile 5 derece olacağı aktarıldı. Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Erdemli ilçesinin bin 500 rakımlı bölgesinde yer alan ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Tozlu Göleti'de buz tuttu. Gölün orta kısmını kalın, kenarlarını ise ince buz tabakası kapladı. Çevresine karın düştüğü göletin sulama amaçlı kullanıldığı, bu yıl beklenen yağışların etkili olmasıyla tekrar eski seviyesine gelmesi beklendiği kaydedildi.

Kış mevsiminde vatandaşların mahsur kalmaması için kapalı tutulan Erdemli- Karaman Ayrancı yolunda yer yer sürgün etkili olurken, bölgedeki bazı ağaçlarda da buz sarkıtları oluşması dikkat çekti.

Dünden itibaren etkili olan soğuk havanın hafta sonuna kadar düşerek devam edeceği, önümüzdeki hafta başından itibaren ise yükselişe geçmesinin beklendiği öğrenildi.

Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu

Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu

Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu

Mersin'de sulama göleti dondu, ağaçlarda buz sarkıtı oluştu

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