Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği

Mersin'de olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama desteği sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile bazı gönüllüler, Akdeniz ilçesindeki kırsal alanlara sokak hayvanları için mama bıraktı.

Ekiplerin çalışması devam edecek.