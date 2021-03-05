Mersin'de pompalı tüfekle bir eve ateş açtığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolatlı Mahallesi'nde bir eve pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili şüpheli C.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

C.P'nin saklandığı adresi belirleyen güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan C.P, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt