Mersin'de Horoz Dövüştürenler Suçüstü Yakalandı

Mersin'de horoz dövüştürerek yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 32 şahsa, 7 bin 264 TL para cezası uygulandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Akdeniz ilçesi Üç Ocak Mahallesi'ndeki bir iş hanında horoz dövüşü yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, çevresinde seyirci tribünlerinin olduğu ring haline dönüştürülmüş bir alanın içerisinde horozlar üzerinden bahse girilerek kumar oynandığı tespit edildi.



Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 32 şahıs hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesi gereği toplam 7 bin 264 TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatı olmayan iş yeri ise zabıta görevlilerince mühürlenirken, iş yerinde bulunan 26 horoz Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi. - MERSİN