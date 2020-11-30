Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı

30.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:42
Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetlerinde yeni bir uygulama başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetlerinde yeni bir uygulama başladı. Günlük olarak aranan yaş almış ve kayıtlı 250 vatandaşa "manevi evlat" hissi yaşatılırken, evlerindeki küçük çaplı arızalar da artık Büyükşehir ekipleri tarafından onarılıyor. Basit arızalarda "nereyi aramam lazım" kaygısına düşmeyen yaş almışlar, çareyi Büyükşehir'de buluyor. Uygulamadan şu ana kadar 65 vatandaş yararlandı.

Ekipler, yaş almış vatandaşları arayarak günlük kontrollerini sağlıyor. İlaç saatlerini hatırlatıyor, psikolojik destek sağlıyor ve evlerine giderek bakımlarını gerçekleştiriyor. Ev temizliği, kişisel bakım, sağlık muayenelerini yapan ekipler, 'mutlu ol yeter' sloganıyla bir 'manevi evlat' gibi yaş almış vatandaşların kolu kanadı oluyor. Evde sağlık hizmetlerinin son uygulaması ise evlerdeki arıza onarımı oldu. Vatandaşları arayan ekipler, evlerinde küçük çaplı herhangi bir arıza olup olmadığını soruyor. Bildirilen arızalar için kayıt oluşturuluyor ve ustalar 'bakım onarım tadilat aracıyla' hızlıca yola çıkıyor. Ustalara eşlik eden ekipler, içerisinde Türk kahvesi ve bardak bulunan bir paket hediye ediyor. Arıza onarılırken, ekipler yaş almış vatandaşlarla sohbet ediyor.

"Yaşam alanlarını ve kalitelerini artırmak amacıyla onlara hizmet veriyoruz"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu
Bal kabağı ile spor yapan fenomenin iç çamaşırı koptu

Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetleri görevlilerinden İsmail Güneş, yaş almış vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için her ayrıntıyı düşündüklerini belirterek, "65 yaş üzeri yaş almış vatandaşlarımızı günlük olarak arayıp hal hatır soruyoruz ve yeni bir hizmetimizden bahsediyoruz onlara. Yeni hizmetimiz: evde mini onarım. Onların evlerinde olan musluk arızalarını, küçük elektrik arızlarını, küçük boyama işlerini evlerine gidip yapıyoruz. Yaşam alanlarının kalitelerini artırmak amacıyla onlara hizmet veriyoruz" dedi.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan Savaş Ballıkaya ise senelerce tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesindeki evinde tek başına yaşadığını ve yaşlılık hastalıklarıyla uğraştığını kaydetti. Kendisini arayan ekipleri evladı gibi gördüğünü vurgulayan Ballıkaya, "Çok iyi insanları, elemanları oralara getirmişler. Kendi çocuklarım aramış gibi onların aramasından da çok mutluyum" diye konuştu.

Ballıkaya, yeni başlayan arıza onarım uygulamasının kendisine önemli faydalar sağladığını da söyleyerek, "Tek tek usta çağıracaktım, tabi buna maddi olanaklarım imkan vermeyecekti. Belki yaptıramayacaktım, yaşantım zorlaşacaktı. Böyle bir şeyin çıkması tabii ki bizler gibi insanları çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı
Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Erzincan'da yol bakım ve onarım çalışmaları
Erzincan'da yol bakım ve onarım çalışmaları
Ulalar yerleşkesinde yol bakım onarım çalışması
Ulalar yerleşkesinde yol bakım onarım çalışması
Akdeniz'de evde bakım hizmetiyle binlerce insana ulaşıldı
Akdeniz'de evde bakım hizmetiyle binlerce insana ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Hadise İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Falcao Tisserand Fatih Terim Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 10:43:33. #1.14#
title