Mersin'de dolu yağışı 600 dekar tarım arazisine zarar verdi
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Mersin'de dolu yağışı 600 dekar tarım arazisine zarar verdi

14.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:36
Mersin'de dolu yağışı 600 dekar tarım arazisine zarar verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde dünkü dolu yağışı nedeniyle 600 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dünkü dolu yağışı nedeniyle 600 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu yağışı sonrası ön hasar tespit çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

Çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Kaklıktaşı, Tepetaşpınar, Pirömerli, Belen ve Karadiken mahallelerinde nergis, bakla, bezelye ve yeşil soğan gibi ürünlerin ekili olduğu 600 dekarlık ekili tarım arazisinin zarar gördüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Dolu nedeniyle oluşan zararın 1 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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