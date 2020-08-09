Mersin'de akıntıya kapılarak kaybolan kadının cesedi Antalya'dan çıktı
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Mersin'de akıntıya kapılarak kaybolan kadının cesedi Antalya'dan çıktı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, dün oğlu ve torunları ile birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Döndü Küçük (57), bugün Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilde ölü bulundu.

Mersin'de akıntıya kapılarak kaybolan kadının cesedi Antalya'dan çıktı
09.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:53

MERSİN'in Anamur ilçesinde, dün oğlu ve torunları ile birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Döndü Küçük (57), bugün Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilde ölü bulundu.

Tatil yapmak için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, dün saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunu ile bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Anne Küçük, gözden kaybolurken, adı öğrenilemeyen oğlu, Sahil Güvenlik ile jandarmaya haber verdi.  Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ören Burnu açıklarında arama başlattı.

ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken bugün Antalya'dan acı haber geldi. Döndü Küçük'ün cansız bedeni bugün Antalya Gazipaşa ilçesi Güneyköyü Mahallesi'ndeki sahile vurdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA

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