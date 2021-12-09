Mersin'de 19 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler
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Mersin'de 19 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Mersin'de 19 suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de 19 suçtan aranan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de 19 suçtan aranan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, evden ve araçtan hırsızlık, yağma gibi birçok suçtan hakkında gözaltı kararı bulunan D.C.S'nin kullandığı araç tespit edildi.

Polislerin ihtarına uymayarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen D.C.S, tutuklandı.

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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