Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Mersin'in Gülnar ve Tarsus ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
19.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:20

Mersin'in Gülnar ve Tarsus ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gülnar'daki Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs Gazisi Hasan Gündoğdu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programın ardından Mardin'in Nusaybin ilçesi Dallıağaç kırsalında 1992 yılında şehit düşen Jandarma Er Halil Tönbe'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Tarsus ilçesinde de Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, törenin ardından gazi ve yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yalçın Taşlıalan
Yalçın Taşlıalan
AA Editörü
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