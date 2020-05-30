Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde kazanlar aşkla kaynıyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde kazanlar aşkla kaynıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde gelen talepler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde kazanlar aşkla kaynıyor
30.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:03

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde gelen talepler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir'in aşhanesinde pişen yemeklere usta aşçılar hem kaliteli malzemeleri hem de sevgilerini katıyor.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan usta aşçılar, aşhanenin mutfağında buluşuyor. Önlüğünü giyen aşçılar, güne sıcacık şarkılarla başlıyor. Büyükşehir'in 65 yaş üstü vatandaşlar için sürdürdüğü evde yemek hizmeti, "bizimkisi bir AŞ hikayesi" sloganıyla evlere ulaşıyor. İşin mutfağındakiler ise işlerine aşkla sarılıyor. Ustalar bazen bir kazanın etrafında buluşarak şarkılara eşlik ediyor bazen de karıştırdıkları kazanlarla şarkılara ritim tutuyor. Büyükşehir, süreç içerisinde bünyesine Tarsus'ta da bir aşhane kattı. Büyükşehir ekipleri, şu anda 9 bine yakın vatandaşın evine yemek hizmeti veriyor. Büyükşehir'in 65 yaş üstü vatandaşlara ilk gün 150 paketle başlayan yemek hizmeti, aradan geçen 71 günlük süreçte 400 bine ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, gelen başvurular doğrultusunda şu anda günlük 9 bine yakın vatandaşa ulaştıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağının geldiği 22 Mart'tan itibaren, başvurulara istinaden vatandaşlarımızın evlerine yemek götürmeye başladık. İlk günkü çalışmamız 150-200 kişi civarındayken şu anda günlük ortalama 9 bine yakın yemeği 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine servis ediyoruz. Şu an itibariyle 400 bin sayısına ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

Aradan geçen 71 günlük süreçte 65 yaş üstü vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Gökayaz, "Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Yasak olduğu için 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarıya çıkamadı. Ondan dolayı beslenmeyle ilgili bir problem ortaya çıktı. Bu açığı kapatmak için böyle bir çalışma yapmayı uygun bulduk. Tabi bu çalışmanın vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları ve herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmamaları açısından da olumlu bir etki oluşturduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bu kapıdan girdiğimizde enerjimizi yüksek tutuyoruz"

Büyükşehir'in merkez aşhanesinin baş aşçısı Durdu Gürbüz, bir şarkıya başlayarak ekibin motivasyonunun arttığını belirtti. Yüksek bir enerjiyle güne başladıklarını kaydeden Gürbüz, "İşimizi severek yapıyoruz. Severek yapmazsak olmaz zaten. Ekibimi çok güzel motive ettiğimi düşünüyorum. Koordineli, güzel bir şekilde çalışıyorlar. Burada yeri geliyor şarkılarla, türkülerle motive oluyoruz. Güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Biz bu süreçte vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık. Ellerinden tutmaya çalıştık. Evdekiler de bu süreçte bize çok yardımcı oluyor. Biz bir ekibiz. Bu kapıdan girdiğimizde enerjimizi yüksek tutuyoruz. Tabii bu ekip ruhunu oluşturmak hiç kolay değil. O yüzden enerji yüksek olsun diye baş aşçı olarak bazen bir şarkıya, türküye girerek 'arkadaşlar hadi' diyorum. Burası enerjisi yüksek bir yer" şeklinde konuştu.

Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan 71 yaşındaki emekli astsubay Faik Gök de Büyükşehir'in 65 yaş üstü vatandaşlar için gösterdiği ilgi ve sunduğu hizmetten memnun olduğunu dile getirdi. Gök, "Ben 'sadece yemek istiyorum, başka bir şey istemiyorum' dedim. 'Başka bir ihtiyacınız var mı?' diye sordular, 'hayır' dedim. Sağ olsunlar, sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra devamlı geldiler. Personel çok iyi eğitilmiş, çok saygılı. Yemekler de çok güzel, aşçılara teşekkür ederim. Başta Başkanımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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