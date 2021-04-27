Merkezefendi'de pazar yerlerinin günü değişti
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Merkezefendi'de pazar yerlerinin günü değişti

Merkezefendi'de pazar yerlerinin günü değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezefendi Belediyesi, yeni kısıtlama sebebi ile pazar yerlerinin gününü değiştirdi.

Merkezefendi Belediyesi, yeni kısıtlama sebebi ile pazar yerlerinin gününü değiştirdi.

Merkezefendi Belediyesi uygulanacak olan tam kapanma tedbirleri sebebiyle pazar yerlerinin gününü değiştirdi. Pazar yerleri 28 Nisan ve 29 Nisan'da kurulacak. Yapılan program kapsamında 28 Nisan Çarşamba günü Barbaros, Yeşilyurt, Servergazi, Yenimahalle, Akkonak, Aşağışamlı, İlbade, Mehmet Akif Ersoy, Karaman Kapalı, Merkezefendi ve Sevindik pazar yerleri, 29 Nisan Perşembe günü ise Şemikler Toplu Konut, Kaleiçi, Eskihisar, Babadağ TOKİ, Karaman Kapalı, Karaman Açık, Bahçelievler, 500 Evler, İlbade, Sümer, Mehmet Akif Ersoy, Yenişehir, Karahasanlı, Sevindik ve Merkezefendi pazar yerleri hizmet verecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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