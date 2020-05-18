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Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulunda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu
18.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulunda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Merkez Bankasının 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Başkan Murat Uysal başkanlığında, bankanın idare merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Genel kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2019 hesap yılına ait raporları ve kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı.

15 Mart 2019'da yapılan olağan genel kurul toplantısında, TCMB Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci'nin, görevlerine başlamayacak olmaları nedeniyle, 1 Mayıs 2019'dan itibaren görev yapmak üzere yerlerine seçilen Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın üyelikleri onaylandı. Yücememiş ve Aktaş, 30 Nisan 2022'ye kadar görevde kalacak.

TCMB Banka Meclisi üyeliklerine, görev süreleri dolacak Vehbi Çıtak ve Ömer Duman'ın yerine de seçim yapıldı. Oylama sonucunda Banka Meclisi üyeliklerine, Ömer Duman yeniden seçilirken, diğer üye ise Elif Haykır Hobikoğlu oldu. Hobikoğlu ve Duman, 30 Nisan 2023'e kadar görevlerini sürdürecek.

Öte yandan Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Murat Özdil'in yerine de Suat Sarıgül seçildi. Sarıgül, 30 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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