Merkel'den Abbas'a "4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı toplantı" teklifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merkel'den Abbas'a "4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı toplantı" teklifi

23.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:38
Merkel'den Abbas'a

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede, Almanya'nın 4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede, Almanya'nın 4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Merkel video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Merkel, Filistin'in İsrail tarafıyla yeniden güvenlik iş birliğine başlamasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Almanya, Mısır, Fransa ve Ürdün'den oluşan 4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrailli tarafların katılacağı Dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı düzenlemeye hazır olduklarını bildiren Merkel, bunun "Orta Doğu barış sürecine ivme kazandıracağını" söyledi.

Merkel ayrıca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Filistin hükümetine destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Almanya'nın, uluslararası hukuku destekleyen politik duruşundan ve Filistin'e sunduğu ekonomik ve tıbbi yardımlarından ötürü Merkel'e teşekkür etti.

Almanya'nın, 4'lü Münih Grubu çerçevesindeki çalışmalarının önemine işaret eden Abbas, Filistin'in uluslararası meşruiyet doğrultusunda müzakerelere gitmeye hazır olduğunu vurguladı.

Abbas, Filistin'in toprak bütünlüğünü, halkının birliğini ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı sağlamaya ve seçimlere gitmeye kararlı olduklarını, bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Filistin Başbakanı Iştiyye: 'İsrail Trump'ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi'
Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail Trump'ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi"
Son dakika gündem: Filistin Başbakanı Iştiyye'den, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine eleştiri
Son dakika gündem: Filistin Başbakanı Iştiyye'den, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine eleştiri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Mert Fırat Berkun Oya Demet Akbağ
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lance Stroll Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkel'den Abbas'a "4'lü Münih Grubu kanalıyla Filistin ve İsrail'in katılacağı toplantı" teklifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 23:43:14. #1.15#
title