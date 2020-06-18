Mercedes'den kamyon modellerine Haziran ayına özel fırsatlar Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray’da üretilen Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Haziran ayında geçerli olacak, kasko ve servis paketini kapsayan özel finansman kampanyası düzenliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray'da üretilen Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Haziran ayında geçerli olacak, kasko ve servis paketini kapsayan özel finansman kampanyası düzenliyor.

Bu kampanya çerçevesinde 500.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade, % 0,72 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.

Detaylar için HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.