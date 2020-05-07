Mercedes-Benz Türk şehirlerarası otobüslerin garanti sürelerini uzattı

Mercedes-Benz Türk, güncel durumda çalışamayan şehirlerarası otobüs sahiplerine destek olmak için 2019 yılında satılan Travego ve Tourismo otobüslerin garanti sürelerini uzatıyor.

Mercedes-Benz Türk, güncel durumda çalışamayan şehirlerarası otobüs sahiplerine destek olmak için 2019 yılında satılan Travego ve Tourismo otobüslerin garanti sürelerini uzatıyor.

Salgının kontrol altına alınma tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seyahatlerinin valilik kararına bağlanarak kademeli olarak sınırlandırılması uygulamasına Mart ayının sonunda başlandı.

Bu süreçte, kullanımda olmayan araçların garanti sürelerine ilişkin konunun ele alınması yönünde talepler gündeme geldi.

Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda kullanımı kısıtlanan araçların garanti sürelerini söz konusu zaman aralığında uzatma kararı aldı. Şirket, aynı zamanda servis sözleşmeli araçlarını da bu uygulama kapsamında destekliyor. Geçmiş yıllarda müşterilerinin tercih ettiği ve güncel durumda devam eden servis sözleşmeleri de seyahat kısıtlaması süresi kadar uzatılıyor.