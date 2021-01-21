Mercan: "AB üyeliğinde Adım Beklenmemeli"
21.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:47
Ankara – Brüksel hattındaki trafiği yakından izleyen Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sezgin Mercan, 2021 yılı içerisinde Türkiye'nin beklediği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi tanınması gibi gelişmelerin yaşanmayacağı görüşünde.
Ankara – Brüksel hattındaki trafiği yakından izleyen Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sezgin Mercan, 2021 yılı içerisinde Türkiye'nin beklediği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi tanınması gibi gelişmelerin yaşanmayacağı görüşünde
Kaynak: DailyMotion.com