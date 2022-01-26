İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse mi yakalandı sorusu gündem oldu. Meral Akşener koronavirüs testi olduğunu ve sonucunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Akşener, eşiyle birlikte 1 hafta boyunca karantina olacakları bilgisini paylaştı. Vatandaşlar Meral Akşener koronavirüs testi ne oldu? Meral Akşener koronavirüse mi yakalandı? Meral Akşener korona testi ne oldu? Meral Akşener koronavirüs mü oldu? Meral Akşener korona mı oldu? sorularına yanıt aradı. Peki, Meral Akşener koronavirüs testi ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER KORONAVİRÜS TESTİ NE OLDU?

Paylaşımında Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testi yaptırdığını ve testin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Meral Akşener, testinin pozitif çıkmasını duyurmasının ardından diğer siyasilerden de geçmiş olsun mesajları yayınlanmaya başladı. DEVA Partisi Ali Babacan, Koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

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