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Mensah'tan dönüş sinyali

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Mensah'tan dönüş sinyali

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah daha sağlıklı döneceğinin mesajını verdi.

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah daha sağlıklı döneceğinin mesajını verdi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un ameliyat olan Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Will be back soon (yakında geri döneceğim)" mesajı paylaştı.

Konyaspor maçı sonrasında İspanya'ya giden ve ameliyat olan Mensah'ın ligin sonlarına doğru yetişeceği ifade ediliyordu. - KAYSERİ

Mensah'tan dönüş sinyali

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