Menderes Belediyesinden yüz siperliği üretimine destek
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Mustafa Kayalar, Menderes, İzmir, Güncel

Menderes Belediyesinden yüz siperliği üretimine destek

İzmir'in Menderes ilçesinde, gönüllüler tarafından oluşturulan 3 Boyutlu Destek Grubunun yapmış olduğu yüz siperliği üretimine Menderes Belediyesinden destek geldi.

02.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:18
Menderes Belediyesinden yüz siperliği üretimine destek

İzmir'in Menderes ilçesinde, gönüllüler tarafından oluşturulan 3 Boyutlu Destek Grubunun yapmış olduğu yüz siperliği üretimine Menderes Belediyesinden destek geldi.

Bir grup gönüllü tarafından kurulan 3 Boyutlu Destek Grubu, sağlık çalışanları için ücretsiz olarak yüz siperliği üretiyor. Menderes Belediyesinden de bu gruba destek geldi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatıyla maske üretiminde kullanılan malzemeler tedarik edilirken, belediyenin evde sağlık hizmetleri tarafından maskelerin de dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Başta ilçemizdeki sağlık ocakları olmak üzere Gaziemir ve Karabağlar'da ki devlet hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına gönüllülerimizle birlikte yüz siperliği üretiyoruz. Bu zorlu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Fedakarca çalışarak, üretimi gerçekleştiren tüm gönüllü vatandaşlarımıza da teşekkür ederim. Bu süreci bir ve beraber olarak atlatacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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