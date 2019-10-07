Memur-Sen heyetinden Sağlık-Sen Şube Başkanı Giyasettin Ucaş'a ziyaret

07.10.2019 13:56

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve beraberindekiler, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı ve Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.



Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş'ı makamında ziyaret eden Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Memur-Sen olarak hep birlikte bir aile olduklarını, ailenin her bir bireyinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çatı, "Memur-Sen ailesi olarak bir olmakla birlikte aynı zamanda ülkemizin çimentosunu güçlendirmek için birbirimizle istişarelerimize ara vermeden bir araya geliyoruz bu gün Sağlık-Sen Şube Başkanımızı görev yeri olan Cizre Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık iş kolumuzun görüş ve önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak ayni zamanda sağlık çalışanların beklentileri ve sorunlarını tartışma fırsatını bulduk" dedi.



Sağlık-Sen Şube Başkanı Giyasettin Ucaş ise, Çatı ve beraberindekileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ucaş, "Bizler bir aile olarak kurumlarımızdaki çalışmaları birlikte değerlendiriyor, milletimize verdiğimiz hizmetin kalitesinin yükseltilmesi için önerileri alıyor ve değerlendiriyoruz. Memur-Sen Şırnak ailesinin bizlere ziyaretlerinden ötürü değerli başkanlarıma teşekkür ederiz" diye konuştu.



Ziyarette Çatı'ya Diyanet-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Çanga, TOÇ Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Babat, BEM Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel ve Eğitim Bir-Sen Cizre İlçe Başkanı İrfan Elgün eşlik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA