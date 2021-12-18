Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açılamaya göre, bazı ziyaretler ve sendika çalışmaları kapsamında kente gelen Yalçın ve beraberindeki heyet, Vali Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yalçın, Vali Erin'e teşekkür etti.

Vali Erin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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