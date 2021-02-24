Memur-Sen Antalya Kadın Kolları Başkanı Zehra Atalay'dan 28 Şubat açıklaması
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Memur-Sen Antalya Kadın Kolları Başkanı Zehra Atalay'dan 28 Şubat açıklaması

24.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:08
Memur-Sen Antalya Kadın Kolları Başkanı Zehra Atalay'dan 28 Şubat açıklaması

Memur-Sen Antalya Kadın Kolları Başkanı Zehra Atalay, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Memur-Sen Antalya Kadın Kolları Başkanı Zehra Atalay, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Atalay, yazılı açıklamasında, 28 Şubat'ta milletin iradesinin, egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere, kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak, özgürlüğünün gasbedildiği o günün üzerinden 24 yıl geçtiğini belirtti.

28 Şubat mağduriyetlerini gidermek için yapılan çalışmaları değerli bulduklarını vurgulayan Atalay, "Memur-Sen olarak bu çalışmaları takdir ediyoruz. Fakat yeterli görmüyoruz. Çünkü güne ve yarına dair sorunlar giderildi, ancak geçmişteki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi. Brifingli yargının neden olduğu mağduriyetler, tam olarak giderilmedi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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