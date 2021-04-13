Melis Gülcan ameliyat oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melis Gülcan ameliyat oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Melis Gülcan ameliyat oldu

Bellona Kayseri Basketbol forması giyen milli sporcu Melis Gülcan dün İstanbul'da ameliyat oldu.

Bellona Kayseri Basketbol forması giyen milli sporcu Melis Gülcan dün İstanbul'da ameliyat oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol forması giyen Melis Gülcan sezonun tamamlanmasının ardından ameliyat oldu. Sezon içerisinde sağ ayak tarak kemiğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Gülcan sezonun sona ermesiyle birlikte yapılan son kontrollerinin ardından ameliyat olmasına karar verildi. Melis Gülcan, dün İstanbul'a başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından yavaş yavaş üzerine basmaya başlayan milli sporcunun birkaç hafta içerisinde fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Bellona Kayseri Basketbol Kulübün yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Melis Gülcan. Oyuncumuz Melis Gülcan bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Melis Gülcan ameliyat oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Josef De Souza Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Cihangir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Melis Gülcan ameliyat oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:21:15. #1.15#
title