Melis Gülcan ameliyat oldu

Bellona Kayseri Basketbol forması giyen milli sporcu Melis Gülcan dün İstanbul'da ameliyat oldu.

Bellona Kayseri Basketbol forması giyen milli sporcu Melis Gülcan dün İstanbul'da ameliyat oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol forması giyen Melis Gülcan sezonun tamamlanmasının ardından ameliyat oldu. Sezon içerisinde sağ ayak tarak kemiğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Gülcan sezonun sona ermesiyle birlikte yapılan son kontrollerinin ardından ameliyat olmasına karar verildi. Melis Gülcan, dün İstanbul'a başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından yavaş yavaş üzerine basmaya başlayan milli sporcunun birkaç hafta içerisinde fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Bellona Kayseri Basketbol Kulübün yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Melis Gülcan. Oyuncumuz Melis Gülcan bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı