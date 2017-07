Melikgazililer Sıcak Yaz Akşamlarında Parkları Tercih Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak büyük ölçekli ve çok amaçlı park yapımına büyük önem verdiklerini çünkü bu tür parkların her yaş kesimine hitap ettiğini söyledi.



İlçe genelinde oluşturulan parkların büyüklüğünün yanında çok amaçlı ve işlevli olması için her türlü çalışmanın yapıldığını, kamelyalar, oturma grupları, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun aletleri, havuz ve bol ağaçlı olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazi'deki piknik alanlarını sadece Melikgazililerin değil tüm Kayseri'nin benimsediğini belirtti.



Gündüz de akşam da parklarımız cıvıl cıvıl



Parkların gündüz çocuklara emanet edildiğini ve gündüz saatlerinde parkların cıvıl cıvıl olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Melikgazi Belediyesi olarak gündüzleri çocuklara emanet ediyoruz. Gündüz saatlerinde parklarımızda çocuklarımız neşe içerisinde oynamaktadırlar. Ancak bizim çok amaçlı parklarımız bu yaz aylarında, özellikle sıcak yaz akşamlarında ailelerin akınına uğramaktadır. Sıcak yaz akşamlarında bunalan ve serin yer arayanlar parkları tercih etmektedirler. Çünkü bizim parklarımız her yaş kesimine hizmet verebilmektedir."



Başkan Büyükkılıç, parkların Melikgazi'nin gelişmesine ve güzelleşmesine büyük katkı sağladığı gibi sosyal amaçlı kullanılmasının önemli olduğunu, mahallelilerin birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşlik içerisinde bu mekanlardan yararlanabildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ