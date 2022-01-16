Melikgazi'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için karla mücadele ekiplerinin tüm önlemleri aldığını ve çalışmaların aralıksız yapıldığını bildirdi.

Özellikle eğimli yollarda buzlanmaya karşı tuz serpme çalışmaları yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personel ile aktif bir şekilde sahadayız. Ekipler sabah saatlerine kadar mahallelerde kar temizleme mesaisini sürdürdüler. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece gündüz demeden karla mücadele ederken, kırsal mahallelerimizde de gece-gündüz ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."