Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, aralık ayında İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında sanatseverlerle buluşacak.

Repertuvarında "Bir Demet Yasemen", "Mazi", "Nazende Sevgili", "Seven Ne Yapmaz", "Arım Balım Peteğim" ve "Adını Anmayacağım" gibi nostaljik şarkıların yer aldığı konser, yarın 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Öte yandan İş Sanat'ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda William Shakespeare'in "Kuru Gürültü" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık'ta edebiyatseverlerle buluşacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda da "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" ile "Çizmeli Kedi" 13 ve 20 Aralık'ta çocukların beğenisine sunulacak.

Semplice Quartet, "İyi ki Doğdun Beethoven" başlıklı konseriyle 17 Aralık'ta, Iraz Yıldız 22 Aralık'ta, "Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri" projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık'ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri ise 31 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz