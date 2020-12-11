Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak

11.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:43
Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, aralık ayında İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında sanatseverlerle buluşacak.

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, aralık ayında İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında sanatseverlerle buluşacak.

Repertuvarında "Bir Demet Yasemen", "Mazi", "Nazende Sevgili", "Seven Ne Yapmaz", "Arım Balım Peteğim" ve "Adını Anmayacağım" gibi nostaljik şarkıların yer aldığı konser, yarın 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Öte yandan İş Sanat'ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda William Shakespeare'in "Kuru Gürültü" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık'ta edebiyatseverlerle buluşacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda da "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" ile "Çizmeli Kedi" 13 ve 20 Aralık'ta çocukların beğenisine sunulacak.

Semplice Quartet, "İyi ki Doğdun Beethoven" başlıklı konseriyle 17 Aralık'ta, Iraz Yıldız 22 Aralık'ta, "Çayeli'nden Öteye Karadeniz Ezgileri" projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık'ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri ise 31 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

İlgili Haberler

Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri merkezi sanatseverlerle buluşuyor
Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri merkezi sanatseverlerle buluşuyor
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
Türkiye-Letonya siyasi istişareleri çevrim içi gerçekleştirilecek
Türkiye-Letonya siyasi istişareleri çevrim içi gerçekleştirilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Neymar Samatta Sörloth Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melihat Gülses, çevrim içi konserle sanatseverlerle buluşacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:45:55. #1.14#
title