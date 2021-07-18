Meksika'da ev partisine silahlı saldırı: 8 ölü

Meksika'nın Zacatecas Eyaleti Panuco şehrinde düzenlenen ev partisine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Zacatecas Eyaleti Panuco şehrinde düzenlenen ev partisine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Zacatecas Eyaleti Panuco şehrindeki Pozo de Gamboa Mahallesi'nde bir aile tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen ev partisine silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, parti müziğinin bir anda silah sesleri ile kesildiğini ve saldırının saniyeler içinde sona erdiğini aktardı. Saldırı sonucu 6'sı erkek 2'si kadın toplamda 8 kişi hayatını kaybederken, resmi makamlar yapılan soruşturma hakkında detayları kamuoyuyla henüz paylaşmadı.

Saldırının bölge halkına misilleme olduğu düşünülüyor

Saldırının, dün suç gruplarına ait bir hücre evine güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskın ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Dün şehirde bulunan bir suç grubuna ait bir hücre evi vatandaşlar tarafından tespit edilerek ihbar edilmiş, güvenlik güçleri eve baskın düzenlemişti. Baskında şüpheliler ile çatışma çıkmış, bir eyalet polis memuru hayatını kaybetmişti. Bu nedenle saldırı, suç örgütünün şehir sakinlerinin ihbarlarına karşı bir misilleme ve tehdit olarak yorumlandı.

Zacatecas Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanı Arturo Lopez ise olaylar ile ilgili olarak, "Daha önceki çağrılarıma kulak veren bu şehirden (Pnuco) çok fazla ihbar aldık, şehir halkının bu cesaretini takdir ediyoruz, bu şehirdeki silahlı suç örgütlerinin varlığından haberdarız ve onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Zacatecas Eyaletinde bulunan Pnuco kartellerin şehirde tutunma gayreti içinde olduğu düşünülüyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı