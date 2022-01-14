Meksika'da 105 göç yetkilisinin göçmenlerden rüşvet aldığı öne sürüldü

Meksika'da 105 göç yetkilisinin, ülkeye girmeye çalışan göçmenlerden rüşvet aldığı iddia edildi.

Bir göç yetkilisinin aktardığına göre, 6 Ocak'ta Mexico City Havalimanı'na gelen bir grup Venezuelalı göçmen, göçmen kontrol noktasında sıraya girdi.

Yetkili, bu göçmenlerin pasaportlarının arasında 100 dolar olduğunu savundu.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, "sınırda görevli 105 yetkilinin yolsuzluk yaptığına" dair iddiaların Meksika İçişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Ülkeye girmek için gerekli belgeleri olmayan Venezuelalı göçmenler, paraları yanlışlıkla pasaportun içine koyduklarını iddia etti.

Öte yandan söz konusu göçmenler, Venezuela'ya geri gönderildi.

Meksika, bu ay başında, ülkeye gelmek isteyen Venezuelalılardan 21 Ocak'tan itibaren vize isteneceğini açıklamıştı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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