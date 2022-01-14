Meksika'da 105 göç yetkilisinin göçmenlerden rüşvet aldığı öne sürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da 105 göç yetkilisinin göçmenlerden rüşvet aldığı öne sürüldü

Meksika'da 105 göç yetkilisinin göçmenlerden rüşvet aldığı öne sürüldü
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Meksika'da 105 göç yetkilisinin, ülkeye girmeye çalışan göçmenlerden rüşvet aldığı iddia edildi.

Meksika'da 105 göç yetkilisinin, ülkeye girmeye çalışan göçmenlerden rüşvet aldığı iddia edildi.

Bir göç yetkilisinin aktardığına göre, 6 Ocak'ta Mexico City Havalimanı'na gelen bir grup Venezuelalı göçmen, göçmen kontrol noktasında sıraya girdi.

Yetkili, bu göçmenlerin pasaportlarının arasında 100 dolar olduğunu savundu.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, "sınırda görevli 105 yetkilinin yolsuzluk yaptığına" dair iddiaların Meksika İçişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Ülkeye girmek için gerekli belgeleri olmayan Venezuelalı göçmenler, paraları yanlışlıkla pasaportun içine koyduklarını iddia etti.

Öte yandan söz konusu göçmenler, Venezuela'ya geri gönderildi.

Meksika, bu ay başında, ülkeye gelmek isteyen Venezuelalılardan 21 Ocak'tan itibaren vize isteneceğini açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

 Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title