Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 81-83 SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Musa Kazım ÇetinAFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam, Jordon Benjamın Crawford 10, Corey Rıchard Davıs Jr 9, Gani Erdi Gülaslan 13, Ali Ulaş Peker 3, Burak Eşlik 5, Doğukan Şanlı, Gregor Hrovat 7, Peyton James Aldredge 19,...

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam, Jordon Benjamın Crawford 10, Corey Rıchard Davıs Jr 9, Gani Erdi Gülaslan 13, Ali Ulaş Peker 3, Burak Eşlik 5, Doğukan Şanlı, Gregor Hrovat 7, Peyton James Aldredge 19, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer, Talıb Zanna 15DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 6, Mahir Ağva, Gery Browne Ramrez 18, Berk Demir 11, Johnathan Hamilton 4, Erkan Veyseloğlu, Doğuş Özdemiroğlu 5, Doron Emanuel Lamb 4, Jarrod Jones 8, Troy Selim Şav, Sinan Güler 21, Bonzıe Alexander Colson 61'INCI PERİYOT: 17-25DEVRE: 40-443'ÜNCÜ PERİYOT: 56-63

ING Basketbol Süper Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, evinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'e 81-83 mağlup oldu.Mücadelenin ilk sayısını Erdi Gülaslan ile Meksa Yatırım Afyon Belediyespor bulurken, konuk ekip Darüşşafaka Tekfen ise Doğuş Özdemiroğlu ile karşılık vererek ilk sayılarını buldu. Karşılıklı sayılarla 3,5 dakikalık dilim 7-7 eşitlikle geçildi. Üst üste hücumlarda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, basit top kayıpları yapınca Darüşşafaka Tekfen, Berk Demir Colson ve Ramirez ile cezayı keserek farkı bir anda 8 sayıya çıkarttı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un teknik mola dönüşünde de top kayıpları devam edince hücumda daha etkili olan Darüşşafaka Tekfen, Colson ve Ramırez'in sayılarıyla farkı 12 sayıya kadar yükseltti ve 1'inci periyot 17-25 Darüşşafaka Tekfen üstünlüğü ile sona erdi.Mücadelenin ikinci periyodunda da ev sahibi ekip top kayıpları yaşamaya devam etti. Hrovat, Zanna ve Aldredge'in sayılarıyla Meksa Yatırım Afyon Belediyespor farkı eritmeye çalışırken, Kartal Özmızrak, Lamb, Jones ile hücumda sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen farkı korumaya çalıştı. Kenardan Burak Eşlik'in üst üste sayılarla katkı verdiği bölümde ev sahibi ekip farkı Erdi Gülaslan'ın basket faulden bulduğu sayılarla bitime 17 saniye kala 2 sayıya düşürdü. Periyodun son hücumunda Browne'ın pota altından bulduğu basketle Darüşşafaka Tekfen devreyi 40-44 önde tamamladı.Karşılaşmanın üçüncü periyoduna Afyon Belediyespor Crawford'un 3 sayılık basketiyle başladı. Periyodun ilerleyen bölümlerinde Browne ve Sinan Güler ile üst üste sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen farkı yeniden 5 sayıya çıkarttı. Aldredge ve Zanna ve Erdi'nin sayıları ile bitime 1,5 dakika kala 56-56'lık eşitlik geldi. Son bölümde Hamilton'un sayılarıyla farkı 7 sayıya çıkaran Darüşşafaka Tekfen periyodu 56-63 önde tamamladı.Final periyoduna daha etkili başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Erdi ve Zanna'nın sayılarıyla farkı indirdi. Darüşşafaka Tekfen hücumundaki top kaybı sonrasında Meksa yatırım Afyon Belediyespor Corey Davıs Jr'ın 3 sayılık basketiyle bitime 7 dakika 23 saniye kala öne geçti. Bitime 2 dakika 53 saniye kala Hamilton 5 faulle oyun dışı kalırken Crawford ve Zanna'nın serbest atıştan bulduğu sayılarla Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 75-73 öne geçti. Crawford ve Zanna'nın top kayıpları sonrasında Jones ve Sinan ile sayılar bulan Darüşşafaka 78-80 öne geçti. Mola alan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor mola dönüşünde Aldridge'nin 3 sayılık basketiyle bitime 40,6 saniye kala tekrar öne geçti. Ramirez'in sayısıyla öne geçen Darüşşafaka Tekfen mücadeleyi 81-83 kazanan taraf oldu.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Tekfen'den 21 sayılık performansıyla Sinan Güler olurken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor adına ise Peyton Aldredge 19 sayı kaydetti.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA