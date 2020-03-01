Meksa Yatırım Afyon Belediye - Fenerbahçe Beko: 62-64

01.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:23

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYE: Sinan Sağlam, Crawford 14, Davis Jr. 8, Erdi Gülaslan 2, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı, Gregor Hrovat 6, Aldridge 17, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Ali Tuncer, Zanna 11FENERBAHÇE BEKO: Nunnally 14, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı, Leo Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 9, Egehan Arna 2, Williams 15, Thomas 6, Berkay Candan, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 2, Lauvergne 41'İNCİ PERİYOT: 17-20İLK YARI: 32-323'ÜNCÜ PERİYOT: 51-44

ING Basketbol Süper Lig'in 21'inci hafta mücadelesinde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor evinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya önde götürdüğü maçta 64-62 mağlup oldu.Hava atışıyla başlayan mücadelede ilk hücum Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan geldi. Talıb Zanna'nın serbest atış çizgisinden bulduğu sayı ve devamında hücum ribaundu sonrasında yine Zana'nın sayılarıyla etkili başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor karşısında Williams, Westermann ve Melih Mahmutoğlu'nun dış atış sayılarıyla Fenerbahçe Beko oyunun içinde kaldı. Setin son bölümlerinde skor üretme noktasında iki akım da sıkıntı yaşasa da Fenerbahçe Beko seti 20-17 önde tamamlayan taraf oldu.Mücadelenin ikinci periyodu ise inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. İki takım oyuncuları da topa sahip olmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Bu mücadele skorboarda da ilk 2 dakika 39 saniye içerisinde 5-3'lük Fenerbahçe serisi olarak yansıdı. Pota altında Erdi ve Crawford ile etkili olan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ilk yarının bitimine 3 dakika 54 saniye kala 1 sayıya indirerek skoru 26-27'ye getirdi. Mola sonrasında Nunnally'nin 3 sayılık basketine Aldridge ve Mehmet Alemdaroğlu'nun pota altı sayılarıyla yanıt veren Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 2 dakika 48 saniye kala skora 30-30'luk dengeyi getirdi. Periyodun son bölümünde iki ekibin de savunmadaki sertliği dikkati çekti ve ilk yarı 32-32 eşitlikle sona erdi.Mücadelenin 3'üncü periyoduna Meksa Yatırım Afyon Belediyespor daha hareketli başladı. Aldridge'in 3 sayılık basketiyle öne geçen ev sahibi karşısında zorlanan Fenerbahçe Beko, Nunnally'nin serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından bulduğu sayılarla skoru 37-37'ye getirdi ancak Corey Davıs Jr.'ın 3 sayılık basketiyle Meksa Yatırım Afyon Belediyespor skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. Skor üstünlüğünü periyot sonuna kadar korumayı başaran Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 51-44'lük skorla periyodu önde tamamladı.

Mücadelenin final periyoduna da Aldridge'in 3 sayılık basketiyle başlayarak farkı çift haneli sayılara çıkaran Meksa yatırım Afyon Belediyespor'a cevabı Westermann'ın 3 sayılık basketi ile Fenerbakçe Beko verdi ancak Aldridge bir 3'lük daha bularak farkı çift hanelerde tutmayı başardı. Nunnally ve Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başaran Fenerbahçe Beko maçın içinde kalmayı başardı. Meksa Yatırım Afyon Belediyepor'un üst üste boş döndüğü ataklarda hızlı hücumdan Williams ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko maçın bitimine 1 dakika 18 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi. Bitime 50.3 saniye kala Williams'ın serbest atışlarıyla konuk ekip 62-64 öne geçti. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un kullandığı son hücumdan sayı çıkmadı ve Fenerbahçe Beko mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

Kaynak: DHA