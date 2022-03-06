(MEKKE)- Kabe'de Sosyal Mesafe Etiketleri Çıkartıldı - Haberler

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(MEKKE)- Kabe'de Sosyal Mesafe Etiketleri Çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Rabah - Güncel
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- Kabe'de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.

- Kabe'de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı

MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı.

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı. Karar, ülkede dün Covid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram'da Müslümanlar Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.

(MEKKE)- Kabe'de Sosyal Mesafe Etiketleri Çıkartıldı

(MEKKE)- Kabe'de Sosyal Mesafe Etiketleri Çıkartıldı

(MEKKE)- Kabe'de Sosyal Mesafe Etiketleri Çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Koronavirüs, Mescit, Mekke, Kabe, Güncel, Haberler

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