Mehmetçik Tipide Mahsur Kalanların İmdadına Yetişti

Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan çok sayıda kişiyi Mehmetçik ve karayolları ekipleri kurtardı.



Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan karayolunun Tendürek Dağı Geçidi'nin Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye dönüştü.



Olumsuz hava koşulları yüzünden yolda ilerlemeye çalışan çok sayıda araç mahsur kaldı.



Tipiye yakalanan ve kara saplanan bir çok aracı Mehmetçik ve karayolları ekipleri kurtardı.



Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede, görevlilerce, sürücülerin zincirsiz geçişine izin verilmiyor.