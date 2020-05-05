Mehmetçiğin kahramanca mücadelesini minyatüre taşıdı
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Mehmetçiğin kahramanca mücadelesini minyatüre taşıdı

Mehmetçiğin kahramanca mücadelesini minyatüre taşıdı
05.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:01

İzmir'de, 65 yaşında olması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Remzi Doğan, evde kaldığı sürede yaptığı mini heykellerle, büyük hayranlık duyduğu Türk askerinin terörle mücadelesini minyatüre yansıttı.

İzmir'de, 65 yaşında olması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Remzi Doğan, evde kaldığı sürede yaptığı mini heykellerle, büyük hayranlık duyduğu Türk askerinin terörle mücadelesini minyatüre yansıttı.

Buca ilçesinde ikamet eden Remzi Doğan, emekli olduktan sonra çocukluğundan itibaren merak sardığı heykel yapma işiyle uğraşmaya başladı.

Kurduğu atölyede yaptığı farklı boyut ve şekildeki çok sayıda heykeli, askeri birliklere hediye eden Doğan, 22 Mart 2020'de yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtlayan genelgenin ardından evine kapandı.

Bunun üzerine evini heykel atölyesine dönüştüren Remzi Doğan, silikon kalıpların içine polyester malzemesinin dökümüyle, operasyona çıkan Türk askerinin ve terörle mücadelede kullanılan silah ve uçakların mini heykellerini tasarlamaya başladı.

Doğan, evinin bir bölümünde oluşturduğu minyatürde görüntü, ses ve dumanlarla Mehmetçiğin iç güvenlik ve sınır ötesindeki operasyonlarını canlandırıyor.

"Operasyonlardaki her türlü durumu düşündüm"

Remzi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan itibaren resimle ilgilendiğini ve daha sonra da heykel yapmaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 44 yıldır, hayranlık duyduğu Türk askeriyle ilgili çalışmalar yaptığını ifade eden Doğan, "Kahraman Türk askerinin kahramanlığını gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Heykel benim hobim, bu anlamda balkonu atölyeye çevirdim. Malzemeler polyester, eşim de bu konuda sağ olsun çok ciddi destek veriyor. Yaklaşık 150 obje yaptım. Hem iç güvenlik hem de sınır ötesinde komandoların terörle mücadelesini konu aldım. Müzik, dumanlar, uçak, helikopter, köpekler, operasyon kıyafetli komandolar her şey var." diye konuştu.

Operasyonlardaki her türlü durumu düşünerek bir çalışma yaptığını anlatan Doğan, "Bizim askerimiz başka askere benzemiyor. Çok büyük bir tutkum var. Belediyelerle ortak bir çalışma yapıp askerlerin heykellerini tüm kentlerde dikmek istiyorum." dedi.

Doğan, bu süreçte kendisine eşinin de büyük destek verdiğini belirterek, "Sonuçta bunun malzemesi polyester, ayrıca boya kokusu falan derken evi bayağı meşgul etti. Bu konuda bana anlayış gösterdiği için eşime de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Sağlıkçıları anlatan bir çalışma da yapacağım"

Koronavirüs sürecinde yetkililerin büyük bir gayret sarf ettiğini, bu nedenle herkesin uyarılara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Remzi Doğan, şunları söyledi:

"Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Burnundan kıl aldırmayan ülkelere biz yardım ediyoruz. Kurban olurum böyle ülkeye, sadece Türkiye değil tüm dünya evde kalıyor. Buna rağmen bazı değişik sesler çıkıyor ama bizim için evde kalamayanlar var. Onlar askerlerimiz, ailelerinden uzak, memleketlerinden uzak ya Suriye'de ya dağlarda ülkenin huzuru için mücadele ediyorlar. Onlar için ne yaparsak azdır. Nasip olursa bunun devamında büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçıları anlatan bir çalışma da yapacağım."

Kaynak: AA

Manşet

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