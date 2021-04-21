Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son iki maçını kaybeden ve haftaya 33 puanla giren Medipol Başakşehir düşme potasında yer alıyor.

Son 4 maçını kaybetmeyip, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kasımpaşa ise 37 puanda bulunuyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçında beş futbolcu oynayamayacak.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Mahmut Tekdemir, bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Deniz Türüç ile tedavileri süren Cemali Sertel, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım da yarın forma giyemeyecek.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu beş oyuncu, Kasımpaşa maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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