Meclis Başkanı Şentop'tan Milletvekillerine İftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi siyasi ve şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere, milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir." dedi.

Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafında Meclisin Şeref Kapısı önündeki alanda eski ve yeni tüm milletvekillerine verdiği iftarda yaptığı konuşmada, yasamanın da yürütmenin de yargının da güç ve yetki kaynağı bizatihi milletin kendisi olduğu için hesap verilecek yerin de orası olduğunu belirtti.

"Milletvekilleri ve cumhurbaşkanı olarak bizler seçimlerde bu hesabı veriyoruz." diyen Erdoğan, yargının da Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleriyle hesabını, milletin vicdanına sunduğunu söyledi.

Erdoğan, demokrasinin bu üç sac ayağı ne kadar sağlıklı işlerse, Türkiye'nin de içeride ve dışarıda o derece güçlü olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, milli birliğini ve devlet bütünlüğünü kaybeden ülkelere bakıldığında en büyük eksiklerinin demokrasi eksiği, milli iradenin tecellisindeki kopukluklar olduğunun görüleceğini belirtti.

Bu ülkelerin halklarının maalesef çok büyük acılar çektiğini, vatanlarının da tarumar olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hala yapıyorlar. Son dönemde, özellikle de son 6 yıldır, diğer ülkeler ve toplumlar için oynanan oyunların çok daha fazlası bize de uygulanmaya çalışıldı. Bunun için terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Hamdolsun, milletimizle, milli iradenin temsilcisi olan Meclisimizle, kurumlarımızla birlikte yekvücut olduk, birlikte hareket ettik ve bu oyunları bozduk."

Meclis'teki iftar programına işaret eden Erdoğan, "Bugün buradaki şu güzel manzarayı birliğimizin, beraberliğimiz, uhuvvetimizin bir nişanesi olarak görüyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki siyaset kültürünün zaman zaman çok sert tartışmaları, çekişmeleri, rekabeti beraberinde getirebildiğini anımsatan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Şayet siyaseti, ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyorsak bu durum elbette mazur görülebilir, elbette demokrasinin bir cilvesi olarak da kabul edilebilir. Ama başarı için her yolu mübah görenleri asla mazur göremeyiz. Kendi siyasi veya şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, gerektiğinde küresel güçlerle, gerektiğinde terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere milletimize hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir."

"Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız"

Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye her alanda kritik bir dönemden geçtiğini, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir; sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır.

Hepimizin de yapması gerken iş ezanımızın, bayrağımızın, vatanımızın, özgürlüğümüzün, geleceğimizin ifadesi olarak Türkiye'ye gözümüz gibi bakmaktır. O meşhur benzetmeyle, hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir."

Büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet etmek için tüm gayretleriyle çalıştıklarına dikkati çeken Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatının her anının bu anlayışla geçtiğini belirtti. Erdoğan, özellikle son 17 yıldır, önce milletvekili ve başbakan olarak, ardından cumhurbaşkanı sıfatıyla bu yolda ter döktüğü ve mücadele verdiğini belirterek, "Elbette eksiklerimiz hatta hatalarımız olmuştur ama Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez." ifadesini kullandı.

"Tuzakları aşabilirsek 2023'te bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız"

Demokraside ve ekonomide Türkiye'ye sınıf atlattıklarını dile getiren Erdoğan, şimdi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme fırsatının bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, "Şayet bugün yaşadığımız güvenlik tehditlerini, ekonomik saldırıları, milli birliğimizi bozmaya yönelik tuzakları aşabilirsek inşallah 2023 yılında bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız." dedi.

Bunun için en önemli görevlerden birinin Meclis'e ve burada temsil edilen siyasi partilere düştüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelin ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan bu büyük oyunu birikte bozalım. Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu yolda yürüyelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin de tüm milletvekilleriyle ve siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum. Rabbimden şu mübarek günler vesilesiyle birlik ve beraberlik iklimimizi güçlendirmesini, bereketlendirmesini diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programının ardından TBMM Başkanı Şentop'un makamına geçti. Erdoğan, ziyaretinin ardından Meclisten ayrıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA