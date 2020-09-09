Mazıdağı'nda karantinaya alınan iki mahalleye erzak yardımı yapıldı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Kaymaklık tarafından Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan iki mahalleye erzak yardımında bulunuldu.
09.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:48
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Kaymaklık tarafından Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan iki mahalleye erzak yardımında bulunuldu.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Kovid-19 vakası görülmesi üzerine Kocakent mahallesi 14 gün, Yücebağ mahallesi ve bu mahalleye bağlı Der ve Karasu mezraları 7 gün süreyle 6 Ağustos tarihinden itibaren karantinaya alındı.
Mazıdağı Kaymakamlığı Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı, karantina sürecinde mahalle sakinlerinin zor durumda kalmamaları için hazırlanan erzak kolilerini mahalleliye ulaştırdı.
Kaynak: AA