Mayıs ayında Düzce'ye kar sürprizi
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Mayıs ayında Düzce'ye kar sürprizi

Mayıs ayında Düzce'ye kar sürprizi Düzce'nin yüksek kesimlerinde yağan kar görenleri şaşırttı Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

22.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:59

Mayıs ayında Düzce'ye kar sürprizi

Düzce'nin yüksek kesimlerinde yağan kar görenleri şaşırttı

DÜZCE - Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. gösteren sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hafta boyunca sıcak havaların etkisinde olan Düzce'de, yer yer hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın azalması sonrasında Sakarca, Kardüz, İkizler, Eğrelti, Torkul ve Pürenli yaylalarında ise kar yağışı etkili oldu. Sakarca Yaylasında hayvan otlatmaya çıkan Sercan Güven ve arkadaşları kar yağışı sonrasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar yağışını bereket olarak gördüğünü dile getiren Sercan Güven, " Ramazan ve Mayıs ayında kar yağışı ile Sakarca yaylasında karşılaştık. Mayıs ayı bitmesine rağmen kar yağıyor. Allah'ın bereketi" dedi.

Mayıs ayında Düzce'ye kar sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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