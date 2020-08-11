Mayalı poğaça tarifi | Mayalı poğaça nasıl yapılır? Bayatlamayan sütsüz poğaça tarifi

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MAYALI POĞAÇA TARİFİ

Mayanın yumuşacık ve kabarık yaptığı mayalı poğaça tarifi için gerekli malzemeler aşağıda yer alıyor.

MAYALI POĞAÇA MALZEMELERİ

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket kuru maya(20 gram)

4 yemek kaşığı toz şeker

2 tepeleme çay kaşığıtuz

7 su bardağı un (aldığı kadar)

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

MAYALI POĞAÇA YAPIMI

1 su bardağı ılık su ve sütü geniş bir karıştırma kabına alalım.

1 paket kuru maya ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip karıştıralım.

Mayanın aktive olması için 5 dakika karışımı bekletelim.

Maya eridikten sonra, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ve 2 çay kaşığı tuz ekleyelim.

Unu azar azar ekleyelim ve hamur toparlanana kadar yoğurmaya başlayalım.

Yumuşak ve yapışmayacak bir kıvam aldığında üzerini streç film ve nemli bir bezle kapatarak 45 dakika boyunca oda ısısında mayalanmasını bekleyelim.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak avuç içinde yuvarlayarak şekil verelim.

Tepsiye aralıklı olarak dizelim.

Son mayalandırma işlemi de tepside olacak. 10 - 15 dakika kadar poğaçaları tepside bekletelim.

Son kez mayalanan hamurların üzerine yumurta sarısı sürelim.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirelim.

Yumuşak ve kabarık poğaçalarımız hazır. Afiyet olsun.

MAYALI POĞAÇA PÜF NOKTALARI

Hamurun mayalanma süresine dikkat edin.

Ilık olması gereken malzemeler dışında diğer tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

Unu yavaş yavaş ekleyerek , hamuru yoğurma işlemini tamamlamalısınız.

Kullanılan un oranı 1/2 su bardağı kadar artış gösterebilir.

Kuru maya yerine 10 gram instant maya veya 40 gram yaş maya da kullanılabilir.

Hazırladığınız poğaçaların büyüklüğüne göre tane sayısı değişiklik gösterebilir.

MAYALI POĞAÇA PİŞİRME ÖNERİSİ

Bayatlamayan mayalı poğaçayı peynir, patates gibi arzu ettiğiniz iç harçlarla da hazırlayabilirsiniz.

BAYATLAMAYAN SÜTSÜZ POĞAÇA TARİFİ

Bayatlamayan sütsüz poğaça tarifi malzemeler

2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

2 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tuz

2 paket yaş maya

7,5 su bardağı un

1/2 su bardağı lor peyniri

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

1 adet yumurta sarısı (ayırmış olduğunuz)

1 tatlı kaşığı çörek otu

BAYATLAMAYAN SÜTSÜZ POĞAÇA TARİFİ PÜF NOKTASI

Başlangıçta kullanacağınız suyun ılık olması çok önemli. Mayanın aktif hale gelmesi suyun sıcaklığına göre değişir. Bu yüzden su ne sıcak olmalı ne de soğuk.

BAYATLAMAYAN SÜTSÜZ POĞAÇA YAPIMI

Yağı ve ılık suyu derin bir kaba alalım.

Mayayı parçalara bölerek kabın içine atalım ve kaybolana kadar elimizle ezelim.

Sonrasında, yumurta ve şekeri ekleyerek karıştıralım.

Yaklaşık 3 su bardağı kadar un, tuz ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Unu unu yavaş yavaş yedirerek eklersek daha kolay karışır ve hamur daha yumuşak olur.

Karıştırma işleminden sonra, hamurun üzerini bezle örtüp oda sıcaklığında 30 dakika bekletelim.

Mayalanan hamurun içini isterseniz boş bırakabilirsiniz veya dilediğiniz bir harcı hazırlayabilirsiniz.

Hamurda mandalina büyüklüğünde parçalar alalım ve isterseniz içini harçla doldurduktan sonra isterseniz sade şekilde tepsiye dizelim.

Yanmaz kağıt serili tepsiye parçaları koyduktan sonra üzerini bir bezle örtelim.

20 dakika kadar daha tepside mayalanacak.

Son olarak üzerine yumurta sarısı sürelim ve çörek otu veya susamı ekleyelim.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 - 20 dakika pişirelim.

Üzerleri kızardığı zaman fırından alabiliriz.

Afiyet olsun.