Matalya'da öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Ülke genelinde 18 yılda 336 bin 355, Malatya'da ise 5 bini aşkın yeni derslik yapıldı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Ülke genelinde 18 yılda 336 bin 355, Malatya'da ise 5 bini aşkın yeni derslik yapıldı." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile merkez Yeşilyurt ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulunda tablet bilgisayar dağıtım törenine katıldı.

Öznur Çalık, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar desteğinde 3. fazla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını ifade etti.

Çalık, 2021 yılında da bütçeden en fazla payın eğitime ayrıldığını belirterek, "Eğitime ayrılan kaynakla eğitim alanında birçok yatırım gerçekleştirildi, okullar, derslikler yapıldı. Cumhuriyet tarihinde 79 senede 343 bin 93 derslik yapılmış iken 2003 yılından bugüne kadar 53 bin 601 adedi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 336 bin 355 yeni dersliğin yapımı tamamlandı. Ülke genelinde 18 yılda 336 bin 355, Malatya'da ise 5 bini aşkın yeni derslik yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 36'dan 24'e, ortaöğretimde ise 30'dan 19'a düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya'ya son 18 yılda 1 milyar 270 bin lira eğitim yatırımı yapıldığını ifade eden Çalık, "2003 ile 2020 arasında yaptığımız yeni derslik sayısı 5 bini geçti. Yine bu dönemde şartlı eğitim yardımı kapsamında 101 milyon 775 bin lira destek verdik. Eğitimin en temel unsuru olan öğretmen sayısını arttırdık. Malatyamızda 2002-2003 eğitim-öğretim yılında öğretmen sayısı 7 bin 227 iken bugün 13 bini geçti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine