Masumiyet yeni bölüm fragmanı izle! FOX TV Masumiyet 6. bölüm fragmanı izle! Masumiyet 5. bölüm izle

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MASUMİYET 5. bölüm FULL İZLE!

Masumiyet dizisi FOX TV ekranlarında 5. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 5. bölümün ardından şimdi de Masumiyet 6. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet 6. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMİYET 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMİYET 6. BÖLÜM ÖZETİ

Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur. İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar. Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem ve İlker'in şok boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

MASUMİYET 5. BÖLÜM İZLE

MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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