MasterChef restoranı açılacak mı? MasterChef restoranı nedir?
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MasterChef restoranı açılacak mı? MasterChef restoranı nedir?

06.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:13
MasterChef restoranı açılacak mı? MasterChef restoranı nedir?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef 2020 sezonu da tamamlandı. Bu sezonun ardından MasterChef takipçilerinin de dikkatini çeken bir açıklama yapıldı. MasterChef restoranının açılacağı söylendi. Peki, MasterChef restoranı nedir? MasterChef restoranı nerede? MasterChef restoranı açılacak mı?

MasterChef jürilerinin konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında, "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış" sorusuna Danilo Zanna'nın "Bana sorarsan ihtiyaç var ağabey" yanıtını vermesi 'Acun restoran açacak' iddialarını güçlendirdi. Peki, MasterChef restoranı açılacak mı? MasterChef restoranı nedir?

MASTERCHEF RESTORANI NEDİR?

MasterChef restoranında şeflerin tarifleri yer alabilir. Ayrıca, Masterchef'in sevilen isimlerini burada görmekte mümkün olabilir.

MASTERCHEF RESTORANI AÇILACAK?

MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan şefler seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Candaş Tolga Işık'ın "Çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış. Ben gazeteciyim ben söyleyebilirim. Değilse Acun Bey yalanlar. Varsa da nerede açacağını anlatır" sözlerine Danilo Zanna, "Bana sorarsan ihtiyacı var ağabey" yanıtını verdi.

Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı. Mehmet Yalçınkaya da "Bu tür açıklamaları kendisine bırakıyoruz" yanıtını verdi.

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