Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 21 Kasım Masterchef'te 2.eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim belli oldu!
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Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 21 Kasım Masterchef'te 2.eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim belli oldu!

22.11.2020 00:45 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:49
Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 21 Kasım Masterchef'te 2.eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim belli oldu!

Masterchef eleme adayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 21 Kasım'da yayınlanan Masterchef'te yarışmacılar Bursa'da yemekleri yaptılar. Bugün ise ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilirdi. Peki 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef eleme adayları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Masterchef'te kıyasıya rekabet kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayını belirledi. Peki 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Kasım Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip Kırmızı takım, kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Serhat oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'in ikinci eleme adayı Ayyüce oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı ise Uğur olmuştu.

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