MasterChef 6 Ekim döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?

MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık düellosundan sonra bugün de takım düellosu yaşanıyor. Peki, Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti? Kim hangi döneri yaptı?