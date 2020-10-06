MasterChef 6 Ekim döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?
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MasterChef 6 Ekim döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?

06.10.2020 22:46 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:54
MasterChef 6 Ekim döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?

MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık düellosundan sonra bugün de takım düellosu yaşanıyor. Peki, Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti? Kim hangi döneri yaptı?

Dün akşam MasterChef'te Mavi takım kaptanı Serhat ve Kırmızı takım kaptanı Barbaros karşıya gelmiş ve düelloyu Barbaros kazanmıştı. Bugün de Mavi takım ve Kırmızı takım takım düellosunda karşı karşıya geliyor v en güzel döner tariflerini yapmaya çalışıyorlar. Peki, MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?

MasterChef döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?

MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM DÖNER DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosu 3-2 Mavi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Masterchefte bugün 6 Ekim Salı günü ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Döner düellosunda mavi takım 3-2 kırmızı takımı yendi. Sonuçlar şu şekilde:

MasterChef döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?

Döner : Kırmızı takım

İskender : Mavi takım

Pilav üstü döner : Mavi takım

Tombik ekmek döner : Kırmızı takım

Dürüm döner : Mavi takım

MasterChef döner düellosunu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım döner düellosunu kim kazandı? Döner düellosunda kim kiminle eşleşti?

Sonuç:

Mavi takım : 3

Kırmızı takın : 2

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