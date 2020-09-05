Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
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Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 5 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
05.09.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:32

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzelyemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 5 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

5 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

Bu sonuçla Kırmızı takım kendi içinde dokunulmazlık oyunu oynayacak ve kazanan yarışmacıyıbir kişiyi potaya gönderecek. Son olarak da oylama yapılacak ve bir kişi daha eleme potasına gidecek. Toplam 8 aday eleme potasında olacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme Adayları:

1 Özgül

2 Özgül

3 Berker

4 Ebru

5 Dokunulmazlığı kazananın belirleyeceği isim

6 Oylama sonucu belirlenecek isim

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