Maski'nin Turgutlu'daki Yatırımları Anlatıldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, katıldığı televizyon programında Turgutlu'daki yatırımlar ve gündemdeki konular ilgili açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Web TV'de yayınlanan Kent Vizyonu programına canlı yayın konuğu olarak katılan Genel Müdür Yardımcısı Aslay, Turgutlu ilçesinde hayata geçirilen MASKİ yatırımları hakkında bilgiler verdi. İlçe merkezinde devam eden Köprülü Kavşak çalışmaları esnasında yapılan içme suyu altyapı yenileme işine de değinen Aslay, çalışmaların teknik yapısını ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları izleyicilerle paylaştı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Aslay, "Manisamızın tamamında hiçbir ayrım gözetmeksizin yaptığımız gibi, Turgutlu ilçemizde de bugüne kadar büyük ve önemli birçok işe imza attık. 101 Mahalle Projemiz kapsamında 8 mahallemizin altyapısını yeniledik. Aynı şekilde 154 Mahalle Projemiz ile altyapı dönüşümünü sürdürüyoruz. İlçe merkezi ve mahallelerimizde eski içme suyu hatlarını ve depolarını yenileyerek, vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin ediyoruz. Bunun yanında dere ıslah çalışmalarımız da mevcut. MASKİ tarafından ilçemize bugüne kadar yapılan yatırım 60 milyon 500 bin TL'dir. 33 milyon 250 bin TL'lik daha yatırım planlamaktayız" dedi.

"Turgutlu'nun en büyük eksiği kangren olmuş altyapılar"

Genel Müdür Yardımcısı Aslay, "Turgutlu'muzun en büyük eksiği maalesef ki 60'lı 70'li yıllarda İller Bankası tarafından projesi yapılan ve bir daha hiçbir şekilde işlem görmemiş olan altyapılardır. Bizler de bu eski ve kangren olmuş altyapıları yenileyerek, vatandaşlarımıza daha sağlıklı sistemler sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz üzere, büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan Turgutlu Köprülü Kavşak çalışmaları şuan hızla devam ediyor. Burası yıllardan beri ölümlü trafik kazalarına, maddi manevi büyük kayıplara neden olan kazaların yaşandığı bir kavşak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bu duruma el attı ve modern bir kavşak projesiyle bu sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Çalışmanın sürdüğü bölge Karayolları Genel Müdürlüğü sınırları içerisinde olduğu için, yönetmeliğe göre buralardan içme suyu yada kanalizasyon hatları geçirilemiyor. Dolayısıyla hattın deplase edilmesi söz konusuydu" diyerek yapılan çalışmayla ilgili detaylı bilgi verdi.

"Derme çatma ve teknik dışı müdahaleler, çalışmayı sekteye uğrattı"

Aslay, öngörülen kesintinin uzama nedenini ise "MASKİ Genel Müdürlüğümüz, her ne kadar 4 yaşında bir kurum olsa da, Manisa Belediyesi döneminde oluşturduğu teknik yapılanması ve donanımıyla il genelinde büyük çaplı çalışmalara imza atıyor. Ege Bölgesi'nin en büyük içme suyu tesisini bünyemizde işletiyoruz. Fidanlık içme suyu tesisimizde de eski vana ve benzeri tesisatlarında yenileme çalışması gerçekleştirdik ve vatandaşlarımız bunu fark dahi etmedi. İlimiz genelinde bu tür çalışmaları mümkün mertebede herhangi bir kesinti olmadan yapıyoruz. Turgutlu'da ise durumu bu hale getiren çeşitli sebepler mevcut. Yenilenen hat çelik bir boru. Paslanmış ve yıpranmış olduğu için sürekli olarak mağduriyete neden oluyordu. En ufak bir şeyde su kaçırıyordu. Bizim yeni döşediğimiz borular ise polietilen. 40-50 yıllık bir kullanım sağlayacak, sağlıklı bir sistem. Söz konusu bölgede 500'lük ve 300'lük olmak üzere iki ana hattımız var. Bu büyük çaplı boruların kaynakla birbirlerine tutturulması bile uzun bir zaman alıyor. Bu yüzden biz bunları öncesinde hazır hale getiriyoruz. Tabi bu borulardaki kaynakların sağlam şekilde oturması için kuru bir hatta ihtiyacımız var. Ancak bu 500'lük hattan, sadece tek bir binaya su vermek için plansız bir şekilde bir hat çekilmiş. Normalde ana hattan bu şekilde bir hat çekilmez. Ancak bu teknik dışı yapılan hattan su gelmeye başlayınca yapılan çalışma ve dolayısıyla öngördüğümüz kesinti süresi maalesef ki uzadı" diyerek açıkladı.

MASKİ'den Turgutlu halkına teşekkür

Aslay, "Çalışmalarımızın ikinci etabında Selvilitepe Mahallemizde bulunan vana odasını da yenileyeceğiz. Yine aynı şekilde 60'lı yıllardan kalma tesisatlardan söz ediyorum. İşler vaziyette olmayan ve su kaçıran vanalar bunlar. Vatandaşlarımıza buradan bu çalışmaların neden bölge olarak geniş çaplı kesintilere neden olduğunu bir kez daha açıklayalım. Çünkü eski hatların çoğunda vana sistemi yok. Olsa da çalışır durumda değil. İş görmez hale geldikleri için vanayı kapatsak da suyun kesilmesini sağlayamıyoruz. 40-50 yıllık tesisatlar bunlar. Turgutlu halkımız da sergimizde bu eski boru ve vanaları yakından gördü. Bu çalışmaların kendilerine daha sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek adına yapıldığını biliyorlar. Göstermiş oldukları sabırdan ötürü huzurunuzda teşekkür ediyor ve öngörülemeyen bu durumdan dolayı genel müdürlüğümüz adına Turgutlulu vatandaşlarımızdan özür diliyorum" dedi.

"Çalışmalarımızı 150 bin nüfusa ulaşan gelecekteki Turgutlu için yapıyoruz"

Yaptıkları çalışmaların nüfusu 150 bine dayanan Turgutlu için olduğunu söyleyen Aslay, "Bazı kişiler diğer illerde Turgutlu'da yaşanan su kesintisinin bir örneği olmadığını söylüyor. 10 Mart'ta İstanbul'da 1 milyon nüfusu etkileyen 30 saatlik bir kesinti yaşandı. Biz, bu kesintiyi Cengiz başkanımızla paylaştık. Başkanımız bize 'Biz bu kesintileri referans almayacağız' dedi. Ki idare olarak çoğu yerde de vatandaşlarımıza hissettirmeden birçok çalışma yürüttük. Turgutlu ilçemizde, okullar ve benzeri kurumlardan gelen talep sonrası su kesintisi yapacağımız saati vatandaşlarımız mağdur olmasın diye öteledik. Çalışmalarımız esnasında Ankara asfaltının güneyinde yer alan hiçbir mahalle kesintiden etkilenmedi. Tekniğe uygun olmayan hatlarda yürüttüğümüz çalışmamız da 1-2 saat sarktı. Ayrıca, vana sistemlerinin de arızalı olması nedeniyle de sıkıntı yaşadık. Biz, bu hatları Cengiz başkanımıza gösterdiğimizde tamamının projelendirilmesi için talimat verdi. 690 kilometrelik altyapı için İller Bankası ile proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı 150 bin nüfusa ulaşan gelecekteki Turgutlu için yapıyoruz" dedi. - MANİSA