Maske ve dezenfektandaki talep; üretimden satışların payını yüzde 200 artırdı

Sağlık sektöründe lojistik ve satış-pazarlama alanlarında faaliyet gösteren Çapa Medikal, 2020 bilançosunu açıkladı. Maske ve dezenfektandaki talep ile bu ürünlerin üretimden aldığı payın yüzde 200 arttığı belirtildi. Açıklanan bilançoya göre, pandemi öncesinde aylık 500 bin adet olan maske üretimi günlük 1,5 milyona, aylık 80 bin litre olan dezenfektan üretimini ise yüzde 800 artarak 650 bin litreye ulaştı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 250 milyon lira Ciro elde eden şirket, yıl sonunda bu rakamı ikiye katlayarak 500 milyon liraya ulaştırmayı hedefliyor.

Pandemi döneminde hastanelerin dışına çıkarak hayatımızın hemen her noktasında kendine önemli bir yer edinen cerrahi maske ve dezenfektan gibi ürünlere yönelik talepteki artış, medikal sektöründe ezberleri bozdu.

"SEKTÖR YÜZDE 40 DARALDI"

Pandemi ile geçen 2020 yılında maske ve dezenfektan gibi ürünlere yönelik talepteki artışa karşın, diğer kategorilerde daralma yaşandığına dikkat çeken Çapa Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Avşar, "Medikal sektörü sanıldığının aksine pandemi döneminden en kötü etkilenen sektörlerden biri oldu. Pandemi süreciyle cerrahi maske, dezenfektan, eldiven gibi ürünlere talep arttı. Ancak bunun dışında kalan flaster gibi ürünlerin özellikle ihracat hızında bir azalma meydana geldi. Ameliyat sayılarında neredeyse yüzde 50'yi bulan düşüşler, çok sayıda oyuncunun sektörden çekilmesine neden oldu. Üreticilerin yüzde 70'i pandemiden kötü etkilendi. Bu dönemde maske ve dezenfektan üretiminde gerekli altyapısı ve tecrübesi olmayan şirketler zor günler geçirdi. Pandemi ürünleri dışında kalan kategoride yüzde 40'lık bir daralma meydana geldi" dedi.

"HEM SEKTÖRDEKİ PAYINI HEM DE TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRDI"

Cerrahi maske ve dezenfektan üretiminde yeterli altyapı ve kapasite ile en yeni teknolojilere sahip olduklarını vurgulayan Avşar, "2020'de cerrahi maske ve dezenfektan talebini karşılayabilecek kapasiteye ve en iyi teknolojiye sahip olan üretim gücümüzle bu ürünlerin üretimimizden aldığı payı yüzde 200 artırdık. Bu dönemde pandemi öncesi aylık 500 bin adet olan maske üretimimizi günlük 1,5 milyona, aylık 80 bin litre olan dezenfektan üretimimizi ise yüzde 800 artarak 650 bin litreye ulaştırdık. Üretim gücümüz sayesinde iç piyasadan ve yurt dışından gelen talepleri başarıyla karşıladık. Üretim kabiliyetimiz sayesinde tüketicilerden aldığımız olumlu geri bildirimlerle hem sektördeki payımızı hem de tüketici memnuniyetini artırdık" diye konuştu.

AVRUPA VE AMERİKA İLE AFRİKA FIRSATI

Avrupa ve Amerika ile Afrika kıtasının medikal sektörü için büyük fırsatlar barındırdığını söyleyen Avşar, "Bu talepleri karşılayacak altyapıya sahip bir firma olarak bu bölgelerde daha aktif olarak yer almaya hazırız. Sektördeki diğer rakiplerimiz de makine ve teknik altyapı yatırımlarını artırırsa sektör olarak Uzakdoğulu üreticilerden ciddi pazar payı alabiliriz" diyerek ihracatta hedef büyüttüklerine dikkat çekti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri