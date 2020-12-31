Maske cezasından kaçamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maske cezasından kaçamadı

31.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:59
Maske cezasından kaçamadı

KIRIKKALE'de, maskesini çene altına indiren kişi, cezai işlem uygulanırken kaçmaya çalıştı.

KIRIKKALE'de, maskesini çene altına indiren kişi, cezai işlem uygulanırken kaçmaya çalıştı. Ekiplerin kovalaması sonucu yakalanan bu kişiye 900 TL para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de denetim yaparak, özellikle market, fırın ve pastanelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları maske, mesafe konusunda uyardı. Zabıta ekipleri de aynı şekilde alışveriş yoğunluğu yaşanan bölgelerde anons yaparak halkı uyardı.

CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arlarında polis ve jandarmanın da bulunduğu İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetim sırasında elinde telefonuyla ilgilenen vatandaşın maskesini çene altına indirdiğini fark etti. Ekipler, maskeyi uygun takmadığı gerekçesiyle ceza işlemi uygulanacağını belirtti. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, bir anda kaçmaya başladı. Ekipler de kaçan kişinin peşinden koşarak, yakalamaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonunda yakalanan vatandaşa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulandı.


Maske cezasından kaçamadı
Maske cezasından kaçamadı
Maske cezasından kaçamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Okan Buruk Ryan Babel Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maske cezasından kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 18:08:42. #1.15#
title