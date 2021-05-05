Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
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Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor

Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Haberler | Güncel

Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor Gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor

MUĞLA - Gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetimler hız kesmeden devam ediyor. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri haber merkezinde görevli 4 personel 223 Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu ile tüm ilçedeki noktaları didik didik inceliyor devriye ekiplere haber veriyor, ekipler kural ihlallerini kontrol ediyor.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 17 günlük tam kapanma döneminde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamayı ihlal edenleri affetmiyor. Cadde ve sokak giriş noktalarında ve ara sokaklarda bekleyen 14 motorize, 16 bekçi, 68 yaya polis ekibi, gelen araç ile sürücüleri kontrol ederken MOBESE birimi telsiz talimatıyla yaya dolaşan kişileri tespit ederek belgelerini kontrol ediyor. Son 5 gün içinde 370 vatandaşa kısıtlama ihlal cezası,60 vatandaşa maske takmama cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşların çoğunluğunun Marmaris dışından geldiği bilgisi edinildi.

Marmaris İlçe Trafik Tescil Denetleme Şube Amiri ve MOBESE Sorumlusu Komiser Barış Havsalı, "İlçemizde pandemi tedbirleri kapsamında yaptığımız rutin denetimleri tam kapanma kararıyla artırdık 223 tane MOBESE ve devriye ekiplerimizle kontroller yapılıyor. Tam kapanma genelgesine göre sürücü ve vatandaşlar kontrol ediliyor. Kural ihlali yapanlar tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor" dedi.

Marmaris Belediyesi bünyesindeki park ve bahçelerde ki kameralar ile entegre olan haber merkezi ekipleri bu bölgeleri de kontrol ediyor. Marmaris sokaklarında kısıtlamadan muaf ve tatil için Marmaris'e gelen turistlerden başkası yoktu. Ukraynadan Marmaris'e tatile gelen Olga Natashia "Tek boş zamanın bu tarihti o sebepten buraya geldik. Ukrayna'da aşımızı olduk, zaten 6 aydır ülkemizde kovid yok burası da çok güvenli insanlar çok güler yüzlü kesinlikle her şey normale dönünce tekrar geleceğiz" dedi.

Marmaris halkının kısıtlama kurallarına çoğunlukla uyduğu ve vaka sayısında ciddi bir düşüş olduğu da bildirildi.

Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor
Marmaris'te tam kapanma denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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