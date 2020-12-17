Marmaris'te dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi koordinesinde, Aksaz Özel Dalış Tim Komutanlığı, Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, deniz dibi temizliği yaptı.

Dalgıç ekipleri, Yat Limanı'nda 1,5 kilometrelik iskele boyunca yaklaşık 3 saat süren çalışmada çoğu lastik, tencere, tava, market alışveriş arabası, trafik işaret dubası, cam, plastik, boru, metal, tekstil malzemelerinden oluşan yaklaşık 3 ton 140 kilogram atık çıkardı.

Denizden çıkarılan atıklar, Yat Limanı girişinde deniz temizliğine dikkati çekmek amacıyla bir süre sergilendi.

Marmaris Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı gönüllüler ve belediye ekiplerinin de destek verdiği etkinliği, yürüyüş yapan vatandaşlar ilgiyle izledi.

Toplanan atıklar Marmaris Belediyesi ekiplerince 2 kamyona yüklenerek katı atık depolama ve ayrıştırma tesisine götürüldü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinlik alanında gazetecilere, çevre ve doğaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yatların limandan ayrılmasıyla deniz dibindeki çöpleri ve atıkları iş birliği içinde topladıklarına değinen Oktay, "Çevre hepimize ait. Çevremizi canlı tutmak zorundayız. Doğa ve çevre ona karşı yaptığımız yanlışlara çok daha sert cevap veriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen