Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede 8 gün süren orman yangınında, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken ve bölgeye hava desteği isteyen ünlü sanatçı Şahan Gökbakar'ı evinde ziyaret edip 'Geçmiş olsun' dileklerini sundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede 8 gün süren orman yangınında, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken ve bölgeye hava desteği isteyen ünlü sanatçı Şahan Gökbakar'ı evinde ziyaret edip 'Geçmiş olsun' dileklerini sundu. Zor günler geçirildiğini belirten Şahan Gökbakar, yaraların sarılması için üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde evi bulunan sanatçı Şahan Gökbakar, Marmaris yangını sırasında yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti. 8 gün boyunca sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gökbakar, yangının Selimiye Delikyol'a doğru adım adım ilerleyişini aktarmış ve yetkililere havadan müdahale çağırısında bulunmuştu. Gökbakar'ın bu çağrısı özellikle sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Yangını son ana kadar takip eden ve komşusunun evinin yanmasını izleyen Gökbakar'ın evi şans eseri alevlere teslim olmaktan kurtulmuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Şahan Gökbakar'ı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Oktay, "Şahan, 8 günlük kabus boyunca sesimizi duyurmamıza büyük katkı sundu. Bizler gibi o da yaptığı canlı yayınlarla Marmaris'in yangın söndürme uçağına ihtiyacı olduğunu anlattı. Kendi evi de yanmaktan son anda kurtuldu. Ben sesimizi duyurmamıza destek olduğu için teşekkür ederken, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Oktay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahan Gökbakar da "Çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimize büyük geçmiş olsun. Şimdi yaraların sarılması için bizler de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Hande Yener Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mert Günok Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Şahan Gökbakar'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:23:10. #1.15#

title